Diyarbakır'da Miras Kavgası: İki Mahalle Bekçisi Öldürüldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Miras Kavgası: İki Mahalle Bekçisi Öldürüldü

22.06.2023 21:34

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde miras kalan arazi nedeniyle husumetli olduğu kuzenleriyle tartışan Mehmet Kan, tabancayla kendisi gibi mahalle bekçisi olan Kadri Kan ile İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Hayri Kan'ı öldürdü. Mehmet Kan daha sonra teslim oldu ve tutuklandı.

Diyarbakır'da miras kalan arazi nedeniyle husumetli olduğu kuzenleri, kendisi gibi mahalle bekçisi olan Kadri Kan ile İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Hayri Kan'ı, tabancayla vurarak öldüren ve daha sonra teslim olan Mehmet Kan, tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Bayındırlık Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Kan markette olduğu sırada içeri kuzenleri Kadri ve Hayri Kan kardeşler girdi. Eğil ilçesinde miras kalan arazi nedeniyle husumetli olan taraflar arasında tartışma çıktı.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında tabancasını çeken Mehmet Kan, kendisi gibi mahalle bekçisi olan Kadri Kan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olan Hayri Kan'a ateş etti. İki kardeş, vücutlarına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Teslim olan Mehmet Kan, gözaltına alındı.

CENAZELER AİLELERİ TESLİM EDİLDİ

Kan kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi. Mehmet Kan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlara ilişin kareler;

Markette miras kavgası! Silahını çekip kuzenlerini gözünü kırpmadan öldürdü
Markette miras kavgası! Silahını çekip kuzenlerini gözünü kırpmadan öldürdü
Markette miras kavgası! Silahını çekip kuzenlerini gözünü kırpmadan öldürdü
Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Bağlar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Miras Kavgası: İki Mahalle Bekçisi Öldürüldü - Son Dakika


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