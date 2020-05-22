Diyarbakır'da misafir edilen 220 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da misafir edilen 220 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Kazakistan'dan Diyarbakır'a getirilerek öğrenci yurdunda misafir edilen 220 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca yayınlanan genelge ile evlerine gönderildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Kazakistan'dan Diyarbakır'a getirilerek öğrenci yurdunda misafir edilen 220 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca yayınlanan genelge ile evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Kazakistan'dan uçakla getirildikleri Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 220 Türk vatandaşının test sonuçları negatif çıktı.

Valiliklere gönderilen, "Yurt Dışından Planlı Uçuşlar ile Toplu Olarak Gelen Kişilere Yönelik Uygulamalar" başlıklı resmi yazı doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar yurttan ayrıldı.

Otobüslerle memleketlerine ulaştırılacak vatandaşlar, kendileri için her türlü imkanı seferber eden devlete, AFAD, Türk Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve yurt yönetimine teşekkürlerini iletti.

"Beklentimin çok çok üstünde bir hizmet sağlandı"

Vatandaşlardan Onur Talaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı ailelerinin yanında geçirecek olmanın mutlululuğunu yaşadıklarını söyledi.

Talaş, kaldıkları süre boyunca yurtta çok iyi misafir edildiklerini ifade ederek, "Beklentimin çok çok üstünde bir hizmet sağlandı. Özellikle burada çalışanlar bize inanılmaz destek ve moral verdiler. Üç aydan bu yana ailemi görmüyorum. 5 yaşında bir kızım var, o da merak ediyordu. Erken gitmek çok iyi oldu." diye konuştu.

Kütahya'ya uğurlanan Mustafa Akgün de karantina günlerini yapılan etkinlikler ile eğlenceli geçirdiklerini belirterek, "Burada bizi çok güzel ağırladılar. Bayramda evimize gideceğiz, mutluyuz. Ülkemize döndük sağ salim. Testlerimiz negatif çıktı. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Akgün, alınan kararla bayramı aileleriyle geçireceklerini dile getidi.

Ekipler daha sonra vatandaşlara fidan hediye etti. Ardından otobüslere binen vatandaşlar memleketlerine uğurlandı.

585 vatandaş misafir edildi

Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdunda daha önce Irak'tan tahliye edilen ve 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 365 kişi memleketlerine uğurlanmıştı. Kazakistan'dan tahliye edilen ve misafir edilen vatandaşlarla evlerine uğurlananların sayısı 585'e ulaştı.

Diyarbakır'da misafir edilen 220 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

Kazakistan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 12:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da misafir edilen 220 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı - Son Dakika

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