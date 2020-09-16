Diyarbakır'da mısır hasadı başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da mısır hasadı başladı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil ilçesindeki ilk mısır hasadına katıldı.

Diyarbakır'da mısır hasadı başladı, System.String[]

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil ilçesindeki ilk mısır hasadına katıldı. Hasadın yapıldığı yerde açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Bismil'in Türkiye'de dönüm başına en çok verim alınan yer haline geldiğini belirterek, anız yangınlarına karşı çiftçileri uyardı.

Diyarbakır'da mısır hasadı, Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla 'Tarla Günü' etkinlikleri kapsamında Bismil ilçesine bağlı kırsal Üçtepe Mahallesinde başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve çok sayıda çiftçinin katıldığı hasatta, Vali Karaloğlu, biçerdövere binerek ilk hasadı yaptı. Burada biçer döver makinesine çıkan Vali Karaloğlu, makine ile mısır hasadı yaptı. Hasat yapılmasının ardından Vali Karaloğlu, açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'ın en önemli tarımsal hasadının olduğu Bismil ilçesinde olduklarını belirten Vali Karaloğlu, "Şuanda Mezopotamya dediğimiz, yukarı Mezopotamya dediğimiz dünyanın en verimli topraklarının bulunduğu bölgede bulunuyoruz. Bu topraklar ne ekerseniz onu misliyle size veren topraklardır" dedi.

Diyarbakır genelinde 380 bin dekar alanda mısır ekildi

Aşık Veysel'in 'Benim Sadık Yarım Kara Topraktır' sözlerine atıfta bulunan Vali Karaloğlu, "İşte tarih boyunca insanlığa kucak açmış bereketli topraklar bizim aşkla, sevgiyle ve bir yar gibi baktığımız topraklar bu topraklardır. Bismil ilçemizde 1990'lı yıllardan bu yana mısır tarımı yapılmaktadır. İlk defa bu bölgedeki tarlalarda mısır demo olarak başlamış ama bugün, geldiğimiz bu noktada 2019 ve 2020 yılları arasında sadece Bismil bölgesinde yapılan mısır tarımına baktığımızda geçtiğimiz yıl 93 bin dönüm dekar alanda mısır tarımı yapılırken, bu yıl 162 bin dekara yükselmiş durumda. Diyarbakır genelinde ise 380 bin dekar tarlada mısır tarımı yapıldı. Türkiye'de mısır üretiminin dekar başına 950 kilogram verimlilik ortalaması var ama Bismil'de bu ortalamanın bin 150 kilogram olduğunu görüyoruz. Ama bilinçli çiftlerimiz, emeğini, alın terini aşkını tarlasına aktaran çiftçilerimiz bin 800 kilograma kadar çıkarabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının mısır üreticilerine çok ciddi destekleri var. Şu an ton başına 30 lira destekleme veriliyor. Dönüm başına çiftçimize mazot ve gübrede ise 29 liralık destekleme var" diye konuştu.

"Ne olur ne mısırın ne buğdayın anızını, sapını, samanını yakmayalım"

Buğday ve mısır tarlalarındaki anız yangınları konusunda ise çiftçileri ve arazi sahiplerini uyaran Vali Karaloğlu, "Yananın sadece anız değil, canlılar da yanıyor. Ne olur ne mısırın ne buğdayın anızını, sapını, samanını tarlada yakmayalım. Bugün tarla günü münasebetiyle bölge çiftçilerimize çağrımız olsun. Ne olur artık tarlanızı yakmayın. Tarlanızla beraber bereketinizi de yakıyorsunuz. Sadece anızı, artığınızı değil, toprakta sizin için çalışan yüce Allah'ın var ettiği bütün canlıları yok ediyorsunuz. Toprağı organik olarak çok ciddi bir şekilde fakirleştiriyorsunuz. Hem havamızı hem de çevremizi kirletiyorsunuz. Bu atıklar bir ekonomik değerdir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Diyarbakır, Bismil, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da mısır hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasına sıcak bakıyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı
Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı         
19:57
Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı         
19:47
9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı         
18:59
Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı         
18:49
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Belediye başkanını tecavüzle suçlayan kadın, teşhis için emniyete çağrıldı Belediye başkanını tecavüzle suçlayan kadın, teşhis için emniyete çağrıldı         
17:30
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor         
17:15
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı         
11:52
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu         
11:18
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Türkiye, cuma günü yağışlı havanın etkisine girecek Meteoroloji bölge bölge uyardı! Türkiye, cuma günü yağışlı havanın etkisine girecek         
10:19
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi         
10:06
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün kendisine ait tesisinin olmaması dikkat çekiyor 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün kendisine ait tesisinin olmaması dikkat çekiyor         
00:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 07:07:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da mısır hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei