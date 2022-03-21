Diyarbakır'da mobil uygulamayla mezarlar kolayca bulunuyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen mobil uygulama ile vatandaşlar yakınlarının mezarlarını kolayca bulabiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vefat edenlerin yakınlarının talebi üzerine yeni bir proje hayata geçirildi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca mühendislerin yürüttüğü kapsamlı çalışmayla vefat edenlerin mezar yerlerinin bulunması için web ve mobil uygulama hazırlandı.

Kentin en büyük mezarlığı olan Yeniköy Asri Mezarlığı ile Şehitlik Mezarlığı'nda bir yıl boyunca özel çalışma yürüten alanında uzman personel, 45 bin kişinin mezarını tek tek fotoğrafladı, konum ve koordinat ölçümlerini yaptı, harita tabanlı coğrafi bilgi sistemine aktardı.

Mobil ve web uygulama sayesinde kaybedilen kişilerin mezar bilgilerine ve konumuna kolayca ulaşmak mümkün hale geldi.

"Mezarlık coğrafi bilgi sistemi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgi İşlem Daire Başkanı Erkan Karakeçi, 2021 yılında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine bu uygulamayı geliştirmeye başladıklarını belirtti.

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sistemi, mezarlık coğrafi bilgi sistemi aslında. Proje, coğrafi bilgi sistemi prensibine dayalı çalışıyor. Harita ve bilgisayar mühendisi arkadaşlarımız mezar yerlerini teker teker ölçeklendirip, coğrafi olarak işaretleyip, konumlandırıp sisteme işledi. Hassas ölçümlerle haritalardan rahatlıkla aranılan mezara ulaşmak söz konusu." ifadelerini kullanan Karakeçi, hatta vatandaşların mezarlıkta yakınlarının isimlerini girerek mezarın konum bilgisine de erişebileceğini aktardı.

Karakeçi, vatandaşların mezarın başına gidene kadar navigasyonu da kullanabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Mezarlığın farklı noktalarında bulunan ana kapılar seçilerek bu kapılardan aranan mezar konumuna doğrudan varış rotası harita üzerinden oluşturulmakta. Mezarlık bilgi sistemi Diyarbakır'da hatta bu bölgede tek diyebiliriz. Bu alandaki çalışmalarımızı genişleterek vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye devam edeceğiz."

Vatandaşlardan Sıdıka Esenkuş, uygulamanın faydalı olduğunu söyledi.

Esenkuş, "2-3 yıldır kızımın mezarını göremiyordum. Kapıdan girince karıştırıyorduk, bulamıyorduk. Uygulama sayesinde kızımın mezarına ulaştım. Uygulama bizi mezarın başına kadar götürüyor." diye konuştu.

Ömer Eser ise uygulamanın kolaylık sağladığını belirterek, "Annemin, babamın mezarını bulmak için soruyorduk. Bazen bulabiliyorduk bazen bulamıyorduk. Mezarlıklar çoğaldı, ayıramıyorduk. Bulmadan gittiğim de oldu. Bu sistem üzerinden babamın mezarına gittik." ifadelerini kullandı.