Diyarbakır'da mobil yüzme havuzu yoğun talep görüyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hizmete giren mobil yüzme havuzu yoğun talep görüyor.

Bağlar Belediyesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında çocuklar için gölet parkı içinde yapılan mobil havuzda yüzme kursları başladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle açılan kurslara 150'si kız 500 çocuğun eğitim aldığını söyledi.

Salgın nedeniyle her türlü tedbirin alındığı havuzda çocuklara yüzme keyfi yaşattıklarını dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Her gün 4 eğitmen nezaretinde verilen kurslara yoğun talep var. Sabah kız, öğleden sonra ise erkek çocuklar eğitim alarak aynı zamanda yüzmenin keyfini çıkarıyor. Kurslar eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Dezavantajlı çocuk sayısının fazla olduğu ilçemizde çocukların zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmak için projeler hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde çocukları mutlu edecek başka projeleri de hayata geçireceğiz."