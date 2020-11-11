Diyarbakır'da motosiklet kamyonetin altında kaldı: 2 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da motosiklet kamyonetin altında kaldı: 2 yaralı

11.11.2020 22:49

- Diyarbakır'da motosiklet kamyonetin altında kaldı, 2 yaralı Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu motosiklet pikabın altında kaldı.

- Diyarbakır'da motosiklet kamyonetin altında kaldı, 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu motosiklet pikabın altında kaldı. Kaza motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Motosiklet hurdaya dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı hızlı olan 34 TJ 8979 plakalı motosiklet, sola dönüş yapan 23 FR 979 plakalı kamyoneti yandan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı kamyonetin altında kalarak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edilirken. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafında ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada kamyonet altında kalan motosiklet hurdaya dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.

Diyarbakır'da motosiklet kamyonetin altında kaldı: 2 yaralı
Diyarbakır'da motosiklet kamyonetin altında kaldı: 2 yaralı
Diyarbakır'da motosiklet kamyonetin altında kaldı: 2 yaralı
Diyarbakır'da motosiklet kamyonetin altında kaldı: 2 yaralı

Diyarbakır, Motosiklet, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da motosiklet kamyonetin altında kaldı: 2 yaralı - Son Dakika


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