Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı
38 dakika önce
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Barış Mahallesinde muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga çıktı.
Diyarbakır
'ın merkez Kayapınar
ilçesine bağlı Barış Mahallesinde muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga
çıktı. Kavgada muhtar adaylarının yakını olan 1' ağır 2 kişi bıçakla yaralandı. - Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:14 Kaynak: DHA
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