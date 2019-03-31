Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı-2
10 dakika önce
Diyarbakır'da muhtar adayları arasında kavga 1'i ağır 2 yaralı-2(Tür: Yurt)
Diyarbakır'da muhtar adayları arasında kavga 1'i ağır 2 yaralı-2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:32 Kaynak: DHA
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