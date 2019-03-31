Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı-2

Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı-2

10 dakika önce

Diyarbakır'da muhtar adayları arasında kavga 1'i ağır 2 yaralı-2(Tür: Yurt)

Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı-2, System.String[]
Diyarbakır'da muhtar adayları arasında kavga 1'i ağır 2 yaralı-2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:32 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı Malatya'da, Sandık Başında Kavga: 2 Sandık Müşahidi Can Verdi Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga! 2 Ağır Yaralı Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 12:42:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]