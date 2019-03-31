Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı (2)

Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı (2)

9 dakika önce

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Barış Mahallesinde muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga çıktı.

Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı (2), System.String[]
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Barış Mahallesinde muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada muhtar adaylarının yakını olan 1' ağır 2 kişi bıçakla yaralandı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:36 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da, Sandık Başında Kavga: 2 Sandık Müşahidi Can Verdi Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga! 2 Ağır Yaralı Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 12:45:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]