Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Kavga 1'i Ağır 2 Yaralı (2)

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Barış Mahallesinde muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga çıktı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Barış Mahallesinde muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada muhtar adaylarının yakını olan 1' ağır 2 kişi bıçakla yaralandı. - Diyarbakır

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Malatya'da, Sandık Başında Kavga: 2 Sandık Müşahidi Can Verdi

Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga! 2 Ağır Yaralı

Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir

Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı