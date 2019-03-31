Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Kavga: 2 Yaralı
35 dakika önce
Diyarbakır'da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da, muhtar adayları arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır
'da muhtar adayları arasında kavga
: 2 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, muhtar adayları arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar
ilçesi 500 Evler semtinde bulunan Evliya Çelebi
Ortaokulu'nda yaşandı. 8 adayın yarıştığı Barış Mahallesi
'nde muhtar adaylardan biri, oy pusulasını okulun içinde dağıtmak istedi. Diğer adayın bunu kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan
da olayın yaşandığı Evliye Çelebi Ortaokulu'na gelerek buradaki polislerden bilgi aldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:38 Kaynak: İHA
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