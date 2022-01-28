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Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

28.01.2022 15:08
Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla toplantı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla toplantı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, mahallelerde sorunları tespit etmek amacıyla muhtarlarla toplantı düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen programda, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Nihat Nurbaki, kırsal kalkınma projelerini muhtarlara anlattı.

Toplantıda yapılması planlanan projeler ile ilgili muhtarlara bilgi verilirken, muhtarların görüş ve talepleri dinlendi.

Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçelerdeki mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlemeye devam edecek.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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