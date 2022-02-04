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Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

04.02.2022 12:29
Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla istişare toplantısı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla istişare toplantısı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, mahallelerde sorunları tespit etmek amacıyla muhtarlarla toplantı düzenliyor.

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Yenişehir mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Nihat Nurbaki, kırsal kalkınma projelerini muhtarlara anlattı.

Toplantıda yapılması planlanan projeler ile ilgili muhtarlara bilgi verilirken, muhtarların görüş ve talepleri dinlendi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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