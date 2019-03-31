Diyarbakır'da Muhtarlık Kavgası: 30 Yaralı
16 dakika önce
Diyarbakır'ın Kocaköy, Çüngüş, Dicle, Lice ve merkezde çıkan muhtar adayları kavgalarında 30 kişi yaralandı.
Diyarbakır
'ın Kocaköy
, Çüngüş
, Dicle
, Lice
ve merkezde çıkan muhtar adayları kavgalarında 30 kişi yaralandı. İlk olay, Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi'nde yaşandı. Muhtar adayları arasında yaşanan silahlı kavgada 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma
oy kullanılan okulun etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Çüngüş ilçesine bağlı Keleşevleri Mahallesi'nde de muhtar adayları arasında kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da katıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Dicle içesine bağlı Baltacı Mahallesi'nde de muhtar adayları arasında silahlı kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı olay sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Diyarbakır merkez ve Lice ilçelerinde çıkan muhtar adayları kavgasında ise 3 kişi yaralandı. Olaylarla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
(Aydın
Yorat - Murat Başal/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:01 Kaynak: İHA
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