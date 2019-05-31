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Diyarbakır'da MÜSİAD'dan iftar

49 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

Diyarbakır'da MÜSİAD'dan iftar, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.
Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, ramazanda insanın kendisinden başlayarak hayatı anlamlandırmasının ve insanlara yardım etmesinin güzelliklere vesile olduğunu söyledi.
MÜSİAD'ın 1990'lı yıllardan itibaren faaliyetlerine başlayarak bugün milyonlarca insanın istihdamına katkı sunduğunu belirten Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"MÜSİAD'ın bugüne kadar yaptıkları takdire şayan. MÜSİAD'ın ülke ekonomisinin kalkınmasında, Diyarbakır'ın kalkınmasında bütün üyelerinin çabasıyla çok büyük katkı ve çabası var. MÜSİAD'ın ahlak temelinde bir kalkınmayı, inançla toplum idealine taşıma noktasında çok büyük bir misyonu var. Ramazan iftarları da bunun pekiştiği, buluştuğu kucaklaştığı çok güzel buluşmalar."
MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Bakır Eza da, iftar programına katılanlara teşekkür etti.
Daha sonra İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, dua etti.
Programa, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Mimar ve Mühendisler Grubu Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:49 Kaynak: AA
Kuran-ı Kerim, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Diyarbakır, Güncel
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