Diyarbakır'da muska yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahsın avukatı konuştu - Son Dakika

Diyarbakır'da muska yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahsın avukatı konuştu

Son Güncelleme: 05.09.2023 11:26

Diyarbakır'da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili bir evde muska yazdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahsın avukatı, müvekkilinin kendini şeyh olarak tanıtmasına gerek olmadığını belirtti ve muska yapacak nitelikte biri olmadığını savundu.

Diyarbakır'da, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, randevulu sistemle günde yaklaşık 300 kişiden, isteklerine göre muska yazarak 250 TL ya da 500 TL ücret aldığı iddiasıyla gözaltına alınan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A.'nın avukatı Ali Çimen, müvekkilinin kendini şeyh olarak tanıtmasına gerek olmadığını belirterek, "Zaten kendisi Kadiri şeyhidir. Oraya gelen kişilere iyi geldiğine inandığı bir ayeti söyler. Sıra yönünden tartışmalar olduğu için belki bir fiş verilmiştir, sırayı belirtmek açısından. Çocuğun boynuna orada muska takma olayı da gerçekleşmez. Bir menfaat temini yok" dedi.

Muska iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan 'şeyh'in avukatı konuştu: Parayla ilgili bir durum söz konusu değil

BASIN MENSUPLARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, çevresi güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu iddia edilen kalabalık, basın mensupları tarafından görüntülendi.

Muska iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan 'şeyh'in avukatı konuştu: Parayla ilgili bir durum söz konusu değil

AYLIK KAZANCI 1 MİLYON LİRADAN FAZLA

Randevulu sistemle çalışılan eve sabah gelenlerin kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenlerin ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödediği, A.A.'nın aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu öne sürüldü. Ayrıca A.A.'nın akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişiler için muska yazdığı iddia edildi.

Muska iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan 'şeyh'in avukatı konuştu: Parayla ilgili bir durum söz konusu değil

GÖZALTINA ALINIP ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla A.A., 1 Eylül'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Eylül'de adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A.'yı adliye önünde kalabalık bir grup karşıladı. A.A., bir cipe binerek bölgeden ayrıldı.

Muska iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan 'şeyh'in avukatı konuştu: Parayla ilgili bir durum söz konusu değil

"PARA KARŞILIĞINDA MUSKA YAPACAK BİRİ DEĞİLDİR"

A.A.'nın avukatı Ali Çimen, müvekkilinin kendini şeyh olarak tanıtmasına gerek olmadığını belirterek, "Zaten kendisi Kadiri şeyhidir. Kötegan ocağına bağlıdır. Kesinlikle birine para karşılığında muska yapacak nitelikte biri değildir. Burada bir yanlış anlaşılma söz konusu oldu. Zaten müvekkilim basında çıkan haberlerden dolayı mağdur da oldu. Orası bir medresedir. Eğitim verir, zikir yapılır, sohbet yapılır. Oraya gelen kişilere iyi geldiğine inandığı bir ayeti söyler. Bu ayeti okuyun, okursanız size faydalı olur der. Sırayla ilgili olarak da orada bir yoğunluk oluyor.

Muska iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan 'şeyh'in avukatı konuştu: Parayla ilgili bir durum söz konusu değil

"ÇOCUĞUN BOYNUNA MUSKA TAKMA OLAYI DA GERÇEKLEŞMEZ"

İnsanlar geldiği zaman sıra yönünden tartışmalar olduğu için belki o anlamda bir fiş verilmiştir sırayı belirtmek açısından. Yoksa kesinlikle parayla ilgili bir durum söz konusu değildir. Çocuğun boynuna orada muska takma olayı da gerçekleşmez. Bir menfaat temini yok. Zaten öyle olmuş olsaydı savcılıkta daha farklı bir sonuç çıkardı. Dosyada herhangi bir şekilde mağdur bir kimse de yoktur.

"GÖRÜNTÜLERDE PARA ALMA VERME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Savcılıkta sadece haberlerde çıkan hususlara değinildi. Bu hususlarla ilgili bilgisi soruldu. Kesinlikle parayla, fişle ilgili, 'bu kadarlık bir miktarı kabul eder' diye bir soru da söz konusu olmadı. Zaten serbest bırakıldı. Toplumda biz de görüyoruz; 'cinci hocalar, üfürükçü hocalar böyle yaptı' diye. Bunun üzerine bu olayın gerçekleşmiş olması aslında biraz vahamet yarattı. Görüntülerde para alma verme söz konusu değil. Görüntüde görünen kişiyi herkes şeyh sanıyor. Görünen kişi o değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ali Çimen, Bağlar, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da muska yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahsın avukatı konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da muska yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahsın avukatı konuştu - Son Dakika
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