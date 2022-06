Diyarbakır'da müşterilerini 22 milyon 750 bin lira dolandıran kuyumcuların kasası açıldı

DİYARBAKIR'da müşterilerinden topladıkları 22 milyon 750 bin 200 TL değerinde altın, döviz ve Türk Lirasıyla kayıplara karışan ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 6 kişiden 3'ünün tutuklanmasının ardından; şüphelilerin iş yerine savcılık talimatıyla giren polis, Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel ve avukatların gözetiminde kasaları açtı ve dijital verilere el koydu.

Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuyu işleten C.Y., S.Y., E.Y., M.Y., M.Y. ve E.A., uzun zamandır müşterilerinden topladıkları yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirasıyla, 23 Haziran akşam saatlerinde kayıplara karıştı. Kuyumculara telefonla ulaşamayan müşterileri, kapalı olan kuyumcunun önünde toplandı. 65 kişi, polise giderek, mağdur olduklarını söyleyip şikayetçi oldu. 22 milyon 750 bin 200 TL tutarında zarara uğratıldığı tespit edilen mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Diyarbakır'dan ayrılarak Adana ve Osmaniye'ye gittiklerini tespit etti. Her iki kentin polisiyle ortaklaşa çalışma yürütüldü. C.Y., S.Y. ve E.Y. Osmaniye'de, M.Y., M.Y. ve E.A. ise Adana'nın Pozantı ilçesinde, 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., S.Y. ve C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Y., E.A. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.