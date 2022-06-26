Diyarbakır'da müşterilerini 22 milyon 750 bin lira dolandıran kuyumcuların kasası açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da müşterilerini 22 milyon 750 bin lira dolandıran kuyumcuların kasası açıldı

26.06.2022 19:01
Diyarbakır'da müşterilerini 22 milyon 750 bin lira dolandıran kuyumcuların kasası açıldı

DİYARBAKIR'da müşterilerinden topladıkları 22 milyon 750 bin 200 TL değerinde altın, döviz ve Türk Lirasıyla kayıplara karışan ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 6 kişiden 3'ünün tutuklanmasının ardından;

DİYARBAKIR'da müşterilerinden topladıkları 22 milyon 750 bin 200 TL değerinde altın, döviz ve Türk Lirasıyla kayıplara karışan ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 6 kişiden 3'ünün tutuklanmasının ardından; şüphelilerin iş yerine savcılık talimatıyla giren polis, Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel ve avukatların gözetiminde kasaları açtı ve dijital verilere el koydu.

Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuyu işleten C.Y., S.Y., E.Y., M.Y., M.Y. ve E.A., uzun zamandır müşterilerinden topladıkları yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirasıyla, 23 Haziran akşam saatlerinde kayıplara karıştı. Kuyumculara telefonla ulaşamayan müşterileri, kapalı olan kuyumcunun önünde toplandı. 65 kişi, polise giderek, mağdur olduklarını söyleyip şikayetçi oldu. 22 milyon 750 bin 200 TL tutarında zarara uğratıldığı tespit edilen mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Diyarbakır'dan ayrılarak Adana ve Osmaniye'ye gittiklerini tespit etti. Her iki kentin polisiyle ortaklaşa çalışma yürütüldü. C.Y., S.Y. ve E.Y. Osmaniye'de, M.Y., M.Y. ve E.A. ise Adana'nın Pozantı ilçesinde, 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., S.Y. ve C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Y., E.A. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüphelilerin çalıştırdığı kuyumcuya gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, Şeyhşamil Mahalle Muhtarı Metin Yaşar ve 2 avukat gözetiminde içeri girerek kasaları açtı. İş yerinde arama gerçekleştiren polis, dijital verilere de el koydu. İş yerinin önünde Çevik Kuvvet ve Yunus Timleri de çevre güvenliğini sağladı. 'VATANDAŞLARIMIZ UYANIK OLSUNLAR, MALLARINI BIRAKMASINLAR'Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, bir kuyumcunun kazancının binlerce kişiye kar verecek bir şansa sahip olmadığını ifade ederek, "Bu anlamda kesinlikle böyle bir şeye girişmesinler. Kuyumcu zaten kazandığıyla kendi geçimini zor yapıyor ve başka işlerle uğraşıyor. Eğer vatandaşlarımızdan para topluyorsa gelin size kar verelim ve bu karı dağıtalım diyorsa bu mutlaka bitmiştir, sıkıntısı vardır, ihtiyacı vardır. O yüzden vatandaşlarımız uyanık olsunlar. Bankalar var. Gerekirse bankaya götürüp emanetlerini bıraksınlar. Kesinlikle kuyumculara götürüp kar anlamında mallarını bırakmasınlar. Bu tür işler de inşallah bir daha olmaz memleketimizde. Çünkü imajımızı bozuyor, sektöre zarar veriyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Mehmet Yüksel, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da müşterilerini 22 milyon 750 bin lira dolandıran kuyumcuların kasası açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da müşterilerini 22 milyon 750 bin lira dolandıran kuyumcuların kasası açıldı - Son Dakika
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