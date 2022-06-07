Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 kuyumcu tutuklandı

Diyarbakır'da müşterilerinin birikim amaçlı emanet bıraktıkları altın ve paralarını alarak kaçtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcuların 138 kişiyi toplam 20 milyon 80 bin lira kayba uğratarak kaçmalarına yönelik başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturmanın genişletilmesiyle daha önce 6 olan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.G. ve Ö.G'nin, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

Dolandırıcılığı organize ettiği iddiasıyla N.G. Manisa'da, A.G. ise Mersin'de eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünü ekiplerince, müşterilerinin güvenini kazanıp emanet olarak yüklü miktarda altın, döviz ve Türk lirasını alarak kayıplara karışan kuyumculara yönelik kapsamlı çalışma yürütülmüş, çalışmalar sonucunda merkez Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde faaliyet gösteren 3 kuyumcu iş yerini işleten 6 şüphelinin, 138 kişiyi toplam 20 milyon 80 bin lira kayba uğratarak kaçtıkları tespit edilmişti.

Soruşturmayı detaylandıran polis, 4 Haziran'da şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşarak operasyon düzenlemiş, operasyonda, şüphelilerden E.G. ve Ö.G'yi Ankara'da yakalamıştı.

Gözaltına alınan 2 zanlı soruşturma kapsamında Diyarbakır'a getirilmişti.