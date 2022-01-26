Diyarbakır'da "Müze kompleksi ve müştemilatının hurda karşılığı yıkım işi" ihalesi yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, müze kompleksi ve müştemilatının hurda karşılığı yıkım işi ihalesi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlayarak kullanılamaz duruma gelen merkez Yenişehir ilçesindeki Müze Kompleksi için açık teklif usulü ile ihaleye çıktı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda "Müze Kompleksi ve Müştemilatının Hurda Karşılığı Yıkım İşi" adıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleşen ihaleye 42 firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan başkanlığındaki ihale komisyonu, isteklilerin dosyalarında eksiklik olup olmadığını inceledi.

Muhammen bedelin 330 bin lira ve 41 firmanın başvurusunun geçerli olduğu ihalenin, 1 milyon 321 bin lira bedelle gerçekleştirildiği bildirildi.