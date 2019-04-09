Diyarbakır'da Nakliye Aracında 85 Kilo Esrar Ele Geçti
2 saat önce
Diyarbakır'ın Lice ilçesinden, Adana'ya gönderilmek üzere nakliye aracına yüklenen 85 kilo esrar güvenlik güçlerince ele geçirildi.
Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinden, Adana
'ya gönderilmek üzere nakliye aracına yüklenen 85 kilo esrar güvenlik güçlerince ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla Diyarbakır kent merkezinde ikamet eden 2 kişinin Adana'ya uyuşturucu göndereceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, yapılan fiziki takiple uyuşturucunun Lice ilçesine bağlı Çağdaş mahallesi kırsalında nakliye aracına yüklendiğini belirlendi. Nakliye aracı, yapılan takiple merkez Kayapınar
ilçesinde durduruldu. Araç
içerisinde yapılan aramada bagaj bölümüne istiflenmiş, çuval ve siyah poşet içerisinde 85 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili isimleri açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:08 Kaynak: DHA
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