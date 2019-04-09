Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Nakliye Aracında 85 Kilo Esrar Ele Geçti

Diyarbakır'da Nakliye Aracında 85 Kilo Esrar Ele Geçti

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinden, Adana'ya gönderilmek üzere nakliye aracına yüklenen 85 kilo esrar, güvenlik güçlerince ele geçirildi.

Diyarbakır'da Nakliye Aracında 85 Kilo Esrar Ele Geçti, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinden, Adana'ya gönderilmek üzere nakliye aracına yüklenen 85 kilo esrar, güvenlik güçlerince ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla Diyarbakır kent merkezinde oturan 2 kişinin Adana'ya uyuşturucu göndereceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, yapılan fiziki takiple uyuşturucunun Lice ilçesine bağlı Çağdaş Mahallesi kırsalında nakliye aracına yüklendiğini belirlendi. Nakliye aracı, yapılan takiple merkez Kayapınar ilçesinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada bagaj bölümüne istiflenmiş, çuval ve siyah poşet içerisinde 85 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili isimleri açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:24 Kaynak: DHA

Adana, Diyarbakır, Güncel
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