Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 877 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 877 kilo esrar ele geçirildi
24.10.2020 10:26
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda, 877 kilo esrar ele geçirildi.
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda, 877 kilo esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'da jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' devam ediyor. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma sonucu Lice ilçesindeki Bağlan Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde 4 farklı noktada yapılan aramada 877 kilo esrar ele geçirildi.
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