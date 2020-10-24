Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 877 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda, 877 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' devam ediyor. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma sonucu Lice ilçesindeki Bağlan Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde 4 farklı noktada yapılan aramada 877 kilo esrar ele geçirildi.