Diyarbakır'da narko terör operasyonunda, uyuşturucu, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da narko terör operasyonunda, uyuşturucu, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Eren-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Alper Yaman Narko-Terörizm Operasyonunda, Hani ilçesinin Gömeç, Mazılı köyleri ile Çağıl mezrasında önceden tespit edilen 56 noktada yapılan aramada, 1 milyon 919 bin 500 kök kenevir, 64 bin kök skunk bitkisi, 267 kilogram esrar ve 2 bin 100 metre sulama hortumu ele geçirildi, esrar elde etmek amacıyla kenevir eken 1 şüpheli yakalandı.

PKK'lı teröristlerin barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınakta da 11 küçük tüp ve 3 yangın tüpü içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulunarak yerinde imha edildi.

Hani ilçesi kırsalında da RPG-7 roketatar, antipersonel roket mühimmatı, roketatar mühimmatı sevk fişeği, 55 fişek, 25 kilogram amonyum nitrat, şeker karışımı siyah renkli kimyasal madde, 50 kilogram toz şeker, 3 kablo irtibatlı elektrikli fünye, kullanıma hazır mandallı gergiden kurtulma düzeneği, büyük tüp, 4 yangın tüpü, 500 torpil, 80 direnç, 9 bin 250 metre kablo, 100 metre bakır tel, akım ölçer, kart okuyucu, harici kart, 10 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.