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Diyarbakır'da narkoterör operasyonlarıyla PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor - Son Dakika

Diyarbakır'da narkoterör operasyonlarıyla PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor

16.06.2021 11:59
Diyarbakır'da narkoterör operasyonlarıyla PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor, System.String[]

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince yürütülen hava destekli narkoterör operasyonlarıyla terör örgütü PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor.

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince yürütülen hava destekli narkoterör operasyonlarıyla terör örgütü PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor.

Şehir ve kırsaldaki çalışmalarla terör örgütü PKK'nın eleman temin etmesinin önüne geçen güvenlik güçleri, terör örgütlerinin en büyük finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelede de başarılı çalışmalara imza atıyor.

PKK'nın en büyük para kaynağının kurutulması için yürütülen operasyonlarla örgüte ağır darbe vurulurken, binlerce masum insanın da uyuşturucu bağımlısı olması ve bu nedenle hayatını kaybetmesinin önüne geçiliyor.

Türkiye'de şehir merkezleri ve kırsalda uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız yürüten güvenlik güçleri, ülke genelinde Hint kenevirinin büyük bir bölümünün ele geçirildiği Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve civarındaki bölgede kapsamlı operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla Lice başta olmak üzere Hani, Kulp, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında uyuşturucu ekim ve depolama alanlarına yönelik operasyonlar düzenlenirken, güzergahlarda alınan önlemler sayesinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilerek, örgütün finans kaynağı kurutuluyor.

Zehir tacirlerinin yakalanmamak için kullandığı farklı yöntemleri deşifre eden güvenlik güçleri, turşu bidonu, karpuz, plaj şemsiyesi, biblo ya da şekerleme paketine dahi gizlenen uyuşturucuyu nokta operasyonlarıyla belirleyerek sevkiyat ve satışını önlüyor.

Son 1 yılda 1043 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde 1 Haziran 2020 ile 15 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenen 2 bin 991 uyuşturucu operasyonunda 125 milyon 769 bin 470 kök Hint keneviri, 26 ton 646 kilogram toz esrar, 24 ton 98 kilogram kubar esrar, 1 ton 72 kilogram skunk, 1 milyon 153 bin 601 kök skunk bitkisi, 3 kilo 306 gram metamfetamin, 67 gram kokain ile bir miktar eroin, afyon ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 1385 zanlıdan 163'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı dönemde gerçekleştirilen 1736 operasyonda ise 5 ton 560 kilogram esrar, 96 bin 793 kök Hint keneviri, 869 gram kokain, 57 kilo 198 gram metamfetamin ile bir miktar eroin ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 263 şüpheliden 880'inin tutuklanması kararlaştırıldı.

Diyarbakır'da narkoterör operasyonlarıyla PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor
Diyarbakır'da narkoterör operasyonlarıyla PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor
Diyarbakır'da narkoterör operasyonlarıyla PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor
Diyarbakır'da narkoterör operasyonlarıyla PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor
Diyarbakır'da narkoterör operasyonlarıyla PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor

Diyarbakır, Finans, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da narkoterör operasyonlarıyla PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor - Son Dakika


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