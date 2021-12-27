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Diyarbakır'da "Nesiller arası köprü kurma" etkinliği gerçekleşti - Son Dakika

Diyarbakır'da "Nesiller arası köprü kurma" etkinliği gerçekleşti

27.12.2021 12:15
Diyarbakır'da "Nesiller arası köprü kurma" etkinliği gerçekleşti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulu çınarlar ile genç fidanları "Nesiller arası köprü kurma" etkinliğinde buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulu çınarlar ile genç fidanları "Nesiller arası köprü kurma" etkinliğinde buluşturdu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının ileri yaştakiler ile gençlere yönelik düzenlediği etkinlik Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'ndaki Yaşlı Lokali'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Büyükşehir Belediyesinden hizmet alan yaşlılar ile Dicle Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler bir araya geldi.

Gençler, koca çınarlara çiçek takdiminde bulunarak onlarla bilgi, birikim ve hayat tecrübelerine ilişkin sohbet etme imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Halk Müziği Korosu'nun şarkılar seslendirdiği etkinlikte halay çekildi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Nesiller arası köprü kurma" etkinliği gerçekleşti - Son Dakika
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