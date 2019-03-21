Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Nevruz Etkinlikleri

Diyarbakır'da Nevruz Etkinlikleri

1 saat önce

Diyarbakır'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Nevruz etkinliklerinin yapılacağı alana gelmeye başlarken, polis ekipleri dün geceden itibaren bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Diyarbakır'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Nevruz etkinliklerinin yapılacağı alana gelmeye başlarken, polis ekipleri dün geceden itibaren bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

HDP'nin organize ettiği Nevruz kutlama etkinlikleri başladı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı Bağlar ilçesinde alana gelirken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Etkinlik nedeniyle, alan çevresinde ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentin bazı noktalarına TOMA konuşlandırıldı. Etkinliğin yapılacağı alanın çevresinde ise polis dün geceden itibaren yolları barikatlarla trafiğe kapattı.

Alanda protokol dahil 5 farklı arama noktası kuruldu, 7 bin polisin görev aldığı kutlamada dalgıç polisler gece itibariyle arama çalışması yaparken alanda yapılan aramalarda toprağa gömülü 12 adet Abdullah Öcalan'ın posterlerini buldu. Aramalarda çakmak, parfüm, kesici, delici ve yasa dışı pankartlar alana alınmadı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:42 Kaynak: İHA

Polis, Diyarbakır, Güncel
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