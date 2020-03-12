Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları iptal edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları iptal edildi

23 dakika önce

Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz etkinliği iptal edildi.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları iptal edildi, System.String[]

Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz etkinliği iptal edildi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün Türkiye'de bir hastada korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklamasının ardından ülke genelinde toplu etkinlikler bir bir iptal edilmeye başlandı. Son olarak Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz kutlamalarının da iptal edildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
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