Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları iptal edildi - Son Dakika

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Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları iptal edildi
23 dakika önce
Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz etkinliği iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz etkinliği iptal edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün Türkiye'de bir hastada korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklamasının ardından ülke genelinde toplu etkinlikler bir bir iptal edilmeye başlandı. Son olarak Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz kutlamalarının da iptal edildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR
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