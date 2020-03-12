Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları iptal edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz etkinliği iptal edildi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün Türkiye'de bir hastada korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklamasının ardından ülke genelinde toplu etkinlikler bir bir iptal edilmeye başlandı. Son olarak Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz kutlamalarının da iptal edildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR