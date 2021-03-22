Diyarbakır'da, nevruz kutlamasında gözaltına alınan 81 kişiden 68'i serbest - Son Dakika

Diyarbakır'da, nevruz kutlamasında gözaltına alınan 81 kişiden 68'i serbest
22.03.2021 10:12
DİYARBAKIR'da, dün nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınan 81 kişiden 68'i, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
DİYARBAKIR'da, dün nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınan 81 kişiden 68'i, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kentte dün HDP'nin düzenlediği nevruz kutlamaları sırasında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nevruz Parkı'nda kurulun arama noktalarında, terör örgütü PKK ile diğer terörist grupların faaliyetlerini önlemek ve muhtemel eylemlerin önüne geçmek için güvenlik önlemleri alındı. Arama noktalarında, aralarında 18 yaşından küçük olanların da bulunduğu 81 şüpheli, gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 50 kişi, serbest bırakılırken, 18 çocuk ise ailelerine teslim edildi. Emniyetteki 13 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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