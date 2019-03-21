Diyarbakır'da Nevruz; Toprağa Gömülü Öcalan Posterleri Bulundu
34 dakika önce
Diyarbakır'da nevruz; toprağa gömülü Öcalan posterleri bulunduDiyarbakır'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında bomba araması yapan polisler, toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri buldu.
Diyarbakır
'da nevruz; toprağa gömülü Öcalan
posterleri bulundu
Diyarbakır'da, Halkların Demokratik Partisi
(HDP
) öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında bomba araması yapan polisler, toprağa gömülü terör örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
posterleri buldu. Merkez Bağlar
ilçesi Nevruz Parkı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamaları başladı. Kutlamalara gelenler, kurulan 5 ayrı kontrol noktasından üst aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Karadan alınan güvenlik önlemlerinin yanısıra havadan da polis helikopteri güvenlik uçuşu yaptı. Alanda polisler tarafından eğitimli köpekler eşliğinde bomba araması yapıldı. Kanalizasyon hatları ise dalgıç polislerce gece görüşlü kamera ve metal detektörlerle arandı. Alanda yapılan aramalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın toprağa gömülü posterleri bulundu. Posterlere imha edilmek üzere el konulurken, kutlamalarda 7 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:20 Kaynak: DHA
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