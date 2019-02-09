Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Niran Ünsal Rüzgarı Esti

Diyarbakır'da Niran Ünsal Rüzgarı Esti

58 dakika önce

Tren Diyarbakır'da hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Niran Ünsal hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Diyarbakır'da Niran Ünsal Rüzgarı Esti, System.String[]
Tren Diyarbakır'da hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Niran Ünsal hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Düzenlediği etkinliklerle buluşma noktası haline gelen Tren Diyarbakır, ünlü sanatçı Niran Ünsal'ı hayranlarıyla buluşturdu. Diyarbakırlı hayranlarıyla bir araya gelen Ünsal, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatırken eğlence mekanı doldu taştı. Seslendirdiği şarkılarla yüzlerce kişiyi mest eden Ünsal, sahne performansıyla dikkati çekti. Albümünde yer alan şarkıları seslendiren Ünsal, vatandaşlardan uzun süre alkış aldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Niran Ünsal, Diyarbakır, Magazin
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