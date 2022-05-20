Diyarbakır'da Nisan ayı kaza bilançosu: 3 ölü 282 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Nisan ayı kaza bilançosu: 3 ölü 282 yaralı

20.05.2022 09:15

Diyarbakır'da Nisan ayı kaza bilançosu: 3 ölü 282 yaralı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da, Nisan ayı içerisindeki kaza bilançosu paylaşıldı.

Diyarbakır'da Nisan ayı kaza bilançosu: 3 ölü 282 yaralı

DİYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da, Nisan ayı içerisindeki kaza bilançosu paylaşıldı. İstatistiklerde, 3 kişi öldü, 282 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da, Nisan ayı içerisindeki kaza bilançosu paylaşıldı. 356 kazada, 282 kişi yaralandı, 3 kişi öldü. Kazaların 173'ü ölümlü ve yaralanmalı olurken, 183'ü ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Öte yandan, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında meydana gelen trafik kazaları korkuttu. Bin 579 kazada bin 117 kişi yaralanırken, 5 kişi öldü. Kazaların 673'ü ölümlü ve yaralamalı olurken, 906'sı ise maddi hasarlı kaza olarak meydana geldiği belirtildi.

Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise, araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak ifade edildi.

Diyarbakır'da Nisan ayı kaza bilançosu: 3 ölü 282 yaralı
Diyarbakır'da Nisan ayı kaza bilançosu: 3 ölü 282 yaralı
Diyarbakır'da Nisan ayı kaza bilançosu: 3 ölü 282 yaralı
Diyarbakır'da Nisan ayı kaza bilançosu: 3 ölü 282 yaralı

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Rize'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Rize'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı NİSAN AYINDAKİ KAZALAR MOBESE KAMERASINDA NİSAN AYINDAKİ KAZALAR MOBESE KAMERASINDA
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Nisan ayı kaza bilançosu: 3 ölü 282 yaralı - Son Dakika


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