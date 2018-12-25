Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Noel Bayramı Kutlaması

Diyarbakır'da Noel Bayramı Kutlaması

1 saat önce

Diyarbakır'da Noel Bayramı kutlaması Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte dünya barışı için dua okunduDİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel Bayramı, düzenlenen ayinle kutlandı.

Diyarbakır'da Noel Bayramı kutlaması
Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte dünya barışı için dua okundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel Bayramı, düzenlenen ayinle kutlandı.
Hristiyan inanışına göre, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık nedeni ile Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi'nde Noel Bayramı ayini düzenlendi. Noel Bayramı kutlamalarına Hristiyan cemaati, yerli ve yabancı turistler katıldı. Hz. İsa'nın doğum günü nedeni ile bir araya gelen grup, dini inançları gereği mum yakıp, günah çıkardı. Sabahın ilk ışığında dua etmeye başlayan Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi papazı Yusuf Akbulut ve beraberindekilerin yaptığı ayine ilerleyen saatlerde çok sayıda Hristiyan eşlik etti.
Ayinin ardından kutlamalarla ilgili bilgi veren Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi papazı Yusuf Akbulut, 25 aralığın İsa Mesih'in doğuş bayramı, Noel Bayramı olduğunu söyledi. Akbulut, "İsa Mesih'in doğuşunu kutladık, tören yaptık, ayin yaptık, dilekte bulunduk. Bu dileği tekrarlıyoruz, İsa Mesih'in doğum bayramı bütün dünyaya huzuru barışı kardeşliği getirmesi dileğiyle bu bayramı kutladık. İnşallah böyle olur, dileğimiz bu Diyarbakır'da da bayramı kutladık, beraber olduk. Hafta içi olmasına rağmen kalabalıktı, hafta sonu olsaydı daha fazla kalabalık olurdu diye düşünüyorum" dedi.
Yaklaşık 2 saat süren ayinin ardından katılımcılara çörek ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:26 Kaynak: İHA

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