Diyarbakır'da Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Olacak
1 saat önce
Diyarbakır'da yerel seçimler dolayısıyla İlçe Nüfus Müdürlüklerinin hafta sonu açık olacağı bildirildi.
Diyarbakır
'da yerel seçimler dolayısıyla İlçe Nüfus Müdürlüklerinin hafta sonu açık olacağı bildirildi. Diyarbakır Valiliği
'nden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle ortaya çıkabilecek olan acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla İlçe Nüfus Müdürlükleri'nin 30 Mart 2019 tarihinde 08.00-17.00, 31 Mart 2019 tarihinde 07.00-16.00 saatleri arasında açık tutulacağı belirtildi. Açıklamada, "TCKK ilişkin değerli bedel tahsilatının Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce ve https://ivd.gib.gov.tr üzerinden yapılmaması halinde değerli kağıt bedeli tahsilatı yapılmadan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti
kimlik kartı müracaatının alınması sağlanacak olup, başvuru sahibi teslim alacağı geçici kimlik belgesi ile işlemlerini gerçekleştirebilecektir. İlk mesai gününde değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde kimlik kartı başvurusu iptal edilecektir" denildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:25 Kaynak: İHA
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