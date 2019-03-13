Diyarbakır'da Nükleer Silah Başlığında da Kullanılan Madde Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında gösterilen ve nükleer silah başlığında da kullanılan 7 gram Kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında gösterilen ve nükleer silah başlığında da kullanılan 7 gram Kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıda Bizans ve Roma dönemine ait bin 195 adet tarihi eser ele geçirildi.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kayapınar ilçesinde ikamet eden 1 şüpheli şahsın Kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettiği madde ile yaklaşık bin adet tarihi sikkeyi satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda 12 Mart 2019 Salı günü Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyonda, şahıs, Kaliforniyum maddesi ve tarihi eserleri satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandı. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada 7 gram Kaliforniyum maddesi olduğu iddia edilen madde ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 167 adet bronz sikke, 10 adet gümüş sikke, 3 adet yüzük, 15 adet obje olmak üzere toplam bin 195 adet tarihi eser ele geçirildi. Jandarmanın operasyonuyla ele geçirilen madde ve tarihi eserler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı uyarınca muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Bahse konu maddenin incelenmesi maksadıyla AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bilgi verildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

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