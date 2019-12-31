Diyarbakır'da Obezite ile Diyaliz Merkezi açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Obezite ile Diyaliz Merkezi açıldı

6 saat önce

Diyarbakır'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Obezite ile Diyaliz Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Obezite ile Diyaliz Merkezi açıldı, System.String[]

Diyarbakır'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Obezite ile Diyaliz Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Merkezlerin açılışına katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, merkezlerde görev yapan doktorlardan bilgi aldı.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte sağlık alanında artı değer olarak neler katabilmenin çalışması içerisinde olduklarını söyledi.

Bugün iki merkezi hizmete açtıklarını bildiren Tekin, vatandaşlara iyi sağlık hizmeti vereceklerini belirtti.

Tekin, şöyle devam etti:

"Obez hastalarda psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve uzman hekimlerimizin eşliğinde sağlıklı kilo vermelerini sağlamak için elimizden gelen gayreti sarfediyoruz. Obezite merkezimiz Türkiye'de var olan 7 merkezden birisidir. Cihaz sayısının artırıldığı ve ayrı odalar halinde olan diyaliz merkezinde hastaların rahat gözlemlendiği ve hızlı müdahale edilecek konuma getirildi."

Tekin, 140 civarında olan diyaliz hastalarına en iyi sağlık hizmetini vermeyi amaçladıklarını aktardı.

Gelecekte cihaz sayısının 50'ye çıkması için sistemin de diyaliz merkezinde yapıldığını belirten Tekin, "Hizmet anlamında baktığımızda önemli bir gelişmedir. Bundan sonraki süreçte de Diyarbakır halkına en iyi hizmeti verme noktasında tüm ekibimizle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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