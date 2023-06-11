Diyarbakır'da oğlu babasını boğazını kesip bıçakladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da oğlu babasını boğazını kesip bıçakladı

11.06.2023 11:07

Diyarbakır'da Ü.A., annesi ve kız kardeşini bir odaya kilitleyip, tartıştığı babası Mehmet Ali Akarsu'yu boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından Ü.A. gözaltına alındı ve Akarsu'nun hayati tehlikesi devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede Mehmet Ali Akarsu ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ü.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

HEM BOĞAZINDAN HEM GÖĞSÜNDEN YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.A., evdeki annesi ve kız kardeşini başka bir odaya kilitleyerek bıçakla babasına saldırdı. Ü.A., babasının boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ODAYA KİLİTLEYİP, BABASININ BOĞAZINI KESTİ

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Akarsu, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ü.A. gözaltına alınırken, anne ve kızı da kilitli oldukları odadan çıkarıldı. Akarsu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ü.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ODAYA KİLİTLEYİP, BABASININ BOĞAZINI KESTİ
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Paravan Hesap: Ali Murat Çetinkaya kardeşim amaç bu zaten. Ülke hindistan döndü zaten. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Ali murat Çetinkaya: adanada teröre bulaşmayın diyorlardı madde bağımlılara gidin ne yaparlasanız yapın diyorlardı şu an terörden bir farkı yok toplumun hayatı emniyet te değil buna bir çözüm bulmaları gerekli diye düşünüyorum Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
  • Erkan Çaçen: Değerli kardeşim en büyük terör uyuşturucu içki ve madde çünkü insan bunları kullanınca ne yaptığının farkında değil biz kendimizi istisareye çekip İslam din ve samimiyetten neredeyiz ona bakmalıyız çünkü biz toplum olarak uzaklaşıyoruz islamdan ve sonumuz kötüye gidiyor. 21 1 Yayından Kaldır
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Yenişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da oğlu babasını boğazını kesip bıçakladı - Son Dakika


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