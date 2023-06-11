Diyarbakır'da oğlu babasını boğazını kesip bıçakladı

Erkan Çaçen: Değerli kardeşim en büyük terör uyuşturucu içki ve madde çünkü insan bunları kullanınca ne yaptığının farkında değil biz kendimizi istisareye çekip İslam din ve samimiyetten neredeyiz ona bakmalıyız çünkü biz toplum olarak uzaklaşıyoruz islamdan ve sonumuz kötüye gidiyor. 21 1 Yayından Kaldır