Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı

Diyarbakır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da öğrencisi servisi ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da öğrencisi servisi ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1187 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde öğrencileri okula götürmek için yola çıkan plakası öğrenilmeyen öğrenci servisi, iddiaya göre kontrolsüz bir şekilde yola çıkan ticari otomobile ile çarpıştı. Çarpışma sonucu öğrenci servisi devrildi. Olayda minibüs sürücüsü ile 4 öğrenci aralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yan yatan minibüs kaldırılırken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Diyarbakır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı

Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Grup Merkez Hasar 13. yılını Antalya Clup Hotel Sera'da kutladı
Evlat nöbetindeki ailelere dayanamayan HDP'liler, bir süre parti binasını kullanmayacak Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 19:06:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]