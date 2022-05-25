Diyarbakır'da öğrenciler Arkeoloji Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da öğrenciler Arkeoloji Müzesi'ni gezdi

25.05.2022 13:34
Diyarbakır'da öğrenciler Arkeoloji Müzesi'ni gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler için müze gezileri düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler için müze gezileri düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı merkez, Selahaddin Eyyubi, Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgievi'nde eğitim gören öğrencilere müzelere olan ilgiyi artırmak ve sosyal, kültürel alanda öğrencilerin gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Müze Gezileri etkinliği düzenlendi.

Müze gezilerine eğitmenler, rehberler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla tarihi İç Kale içinde yer alan Arkeoloji Müzesi'ni gezerek tarihi eserleri yerinde görme imkanı buldu.

Öğrencilerden Muhammed Enes Andan, öğretmen ve arkadaşlarıyla müzeyi gezdiğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Aras Budakçı da tarihi yerinde keşfetmenin gurur verici olduğunu belirterek, "Müze Haftası kapsamında arkadaşlarım ve öğretmenlerimle geldim. Çok mutluyum. Eski tarihi arkeolojik eserleri görünce çok mutlu oldum. Bilgievi'ne çok teşekkür ediyorum." dedi.

Eğitim, öğretimin yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine katılan Bilgievi öğrencileri, rehber eşliğinde yaşadıkları şehri daha yakından tanımak, Diyarbakır'ın tarihsel olay ve olgularını öğrenmek ve tarihini daha çok pekişmek adına 2 bin öğrenci kentteki müzeleri gezecek.

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Kaynak: AA

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