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Diyarbakır'da öğrenciler aşı olmak için sıraya girdi - Son Dakika

Diyarbakır'da öğrenciler aşı olmak için sıraya girdi

27.09.2021 16:41

- Diyarbakır'da öğrenciler aşı olmak için sıraya girdi Öğrenci Samet Doğan: "Uzaktan eğitime dönmek istemiyoruz" Diyarbakır'da öğrenciler, okul bahçesinde kurulan stantlarda korona virüs aşısı oldu.

- Diyarbakır'da öğrenciler aşı olmak için sıraya girdi

Öğrenci Samet Doğan: "Uzaktan eğitime dönmek istemiyoruz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da öğrenciler, okul bahçesinde kurulan stantlarda korona virüs aşısı oldu. Aşı olan öğrencilerden 11'inci sınıf öğrencisi Samet Doğan, "Aşı olmayı diğer sınıfta bulunan arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Uzaktan eğitime geri dönmek istemiyoruz. En kötü sınıf eğitiminin uzaktan eğitimden daha iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Diyarbakır'da 75 okulda 40 sağlık ekibi tarafından öğrenciler, okullarına kurulan stantlarda korona virüs aşısı oldu. Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyuübi Anadolu Lisesi içerisinde stant kuruldu. Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada, aşı olmak isteyen ve bunun için velilerinin onayını alan lise öğrencileri, sıraya girerek tercihlerine göre Sinovac ya da Biontech aşılarını oldu. Uygulama esnasında Yenişehir İlçe Sağlık Müdürü Semih Erdal Tekay, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, birçok öğretmen ve çok sayıda öğrenci hazır bulundu.

"En kısa sürede ilimizi de mavi kategoriye yükseltiriz"

Örnek uygulamanın farkındalık açısından çok önemli olduğunu belirten Yenişehir İlçe Sağlık Müdürü Semih Erdal Tekay, "2. dozda kırmızıdayız. Bunu maviye çevirmek için tüm gücümüzle saha çalışmasını başlatmış durumdayız. Hem sokaklarda ev ev gezerek hem okullarımızda randevu oluşturulmuş öğrencilerimizi aşılamak için okul okul geziyoruz. Umarız en kısa sürede ilimizi de mavi kategoriye yükseltiriz. Biz bu sayede çocuklarımızı aşılayabiliyoruz. 17 yaş üzerindeki çocuklarımızda böyle bir izne gerek. Bunun için tüm velilerimizin e - nabız üzerine çocuklarımıza aşı talebi oluşturalım ve biz de aşılanmış olalım" dedi.

"En kötü eğitimi, uzaktan eğitimden daha iyi olduğunu düşünüyorum"

Okulun içerisinde kurulan stantta aşı olan 11'inci sınıf öğrencisi Samet Doğan, "Arkadaşlarıma da aşı olmalarını öneriyorum. Çünkü 2 kişi korona virüs oldu mu sınıfı kapatıyorlar, geriye kalan 34 kişiye yazık oluyor. Uzaktan eğitime geri dönmek istemiyoruz. En kötü sınıf eğitimi, uzaktan eğitimden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayan öğrencilerimize ve arkadaşlarıma mutlaka ve lütfen aşı olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan bu tarz uygulamalarda korona virüs aşısı olmak isteyen 18 yaş altı öğrencilerin, daha önce e devlet veya e nabız uygulaması üzerinden veli iznini almaları gerektiği öğrenildi.

Diyarbakır'da öğrenciler aşı olmak için sıraya girdi
Diyarbakır'da öğrenciler aşı olmak için sıraya girdi
Diyarbakır'da öğrenciler aşı olmak için sıraya girdi
Diyarbakır'da öğrenciler aşı olmak için sıraya girdi

COVIRAN Bereket, Diyarbakır, Yenişehir, Okul, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da öğrenciler aşı olmak için sıraya girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da öğrenciler aşı olmak için sıraya girdi - Son Dakika
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