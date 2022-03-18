Diyarbakır'da öğrenciler Berat Kandili programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da öğrenciler Berat Kandili programı düzenledi

18.03.2022 12:52
Diyarbakır'da öğrenciler Berat Kandili programı düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan kreşlerde eğitim alan 4-6 yaş aralığındaki çocuklar, Berat Kandili programı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan kreşlerde eğitim alan 4-6 yaş aralığındaki çocuklar, Berat Kandili programı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı kreşlerde eğitim alan 4-6 yaş arasındaki çocuklar, İlahiyatçı Sinem Eşsiz'in gözetiminde düzenlediği Berat Kandili programı ilgi gördü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerle başlayan programda, kreşlerde çocuklar tarafından ilahiler okundu, sema gösterisi yaptı.

Katılımcılara, kandil simidi ve lokumlar ikram edildi.

Programa, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Uzmanı Ömer Yakut, şube müdürleri ve aileler katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da '15. Liseler Arası Tiyatro Şenliği'ne başvurular başladı Son dakika haberleri... Diyarbakır'da '15. Liseler Arası Tiyatro Şenliği'ne başvurular başladı Diyarbakırlı öğrenciler Çanakkale Zaferi Anma Töreni'ne katılacak Diyarbakırlı öğrenciler Çanakkale Zaferi Anma Töreni'ne katılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili, Diyarbakır, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da öğrenciler Berat Kandili programı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:58:33. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da öğrenciler Berat Kandili programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement