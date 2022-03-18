Diyarbakır'da öğrenciler Berat Kandili programı düzenledi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan kreşlerde eğitim alan 4-6 yaş aralığındaki çocuklar, Berat Kandili programı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı kreşlerde eğitim alan 4-6 yaş arasındaki çocuklar, İlahiyatçı Sinem Eşsiz'in gözetiminde düzenlediği Berat Kandili programı ilgi gördü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerle başlayan programda, kreşlerde çocuklar tarafından ilahiler okundu, sema gösterisi yaptı.

Katılımcılara, kandil simidi ve lokumlar ikram edildi.

Programa, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Uzmanı Ömer Yakut, şube müdürleri ve aileler katıldı.