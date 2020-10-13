Diyarbakır'da öğrenciler Cahit Sıtkı Tarancı'yı andı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri Cahit Sıtkı Tarancı'yı ölüm yıl dönümünde andı.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgi Evinde Yazar ve Şairler Kulübü tarafından düzenlenen anma programında öğrenciler Diyarbakır'ın yetiştirdiği önemli şairlerden Tarancı'yı ölümünün 64. yılında andı.
Programda öğrencilere kentin önemli sanat adamlarından olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın yaşamı ve yapıtlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Daha sonra öğrenciler Tarancı'nın şiirlerini okudu.
Öğrenciler Cahit Sıtkı Tarancı'nın Diyarbakır'da bulunan, müzeye dönüştürülen evini de gezdi.
- Kaynak: AA
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