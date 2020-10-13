Diyarbakır'da öğrenciler Cahit Sıtkı Tarancı'yı andı - Son Dakika

Diyarbakır'da öğrenciler Cahit Sıtkı Tarancı'yı andı

Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri Cahit Sıtkı Tarancı'yı ölüm yıl dönümünde andı.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri Cahit Sıtkı Tarancı'yı ölüm yıl dönümünde andı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgi Evinde Yazar ve Şairler Kulübü tarafından düzenlenen anma programında öğrenciler Diyarbakır'ın yetiştirdiği önemli şairlerden Tarancı'yı ölümünün 64. yılında andı. Programda öğrencilere kentin önemli sanat adamlarından olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın yaşamı ve yapıtlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Daha sonra öğrenciler Tarancı'nın şiirlerini okudu. Öğrenciler Cahit Sıtkı Tarancı'nın Diyarbakır'da bulunan, müzeye dönüştürülen evini de gezdi.

Son Dakika

Son Dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı

Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu

Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı

Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım

Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı

Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı

Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı