Diyarbakır'da öğrenciler Cahit Sıtkı Tarancı'yı andı - Son Dakika

Diyarbakır'da öğrenciler Cahit Sıtkı Tarancı'yı andı

13.10.2020 16:31
Diyarbakır'da öğrenciler Cahit Sıtkı Tarancı'yı andı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri Cahit Sıtkı Tarancı'yı ölüm yıl dönümünde andı.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri Cahit Sıtkı Tarancı'yı ölüm yıl dönümünde andı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgi Evinde Yazar ve Şairler Kulübü tarafından düzenlenen anma programında öğrenciler Diyarbakır'ın yetiştirdiği önemli şairlerden Tarancı'yı ölümünün 64. yılında andı.

Programda öğrencilere kentin önemli sanat adamlarından olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın yaşamı ve yapıtlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Daha sonra öğrenciler Tarancı'nın şiirlerini okudu.

Öğrenciler Cahit Sıtkı Tarancı'nın Diyarbakır'da bulunan, müzeye dönüştürülen evini de gezdi.

Büyükşehir Belediyesi, Cahit Sıtkı Tarancı, Diyarbakır, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da öğrenciler Cahit Sıtkı Tarancı'yı andı - Son Dakika

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