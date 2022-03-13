Diyarbakır'da öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutladı

13.03.2022 16:02
Diyarbakır'da öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutladı

Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgievi ve Akademi Lisesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından kısa film gösterildi, öğrenciler tarafından şiirler okudu.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve edebi kişiliği hakkında öğrencilerin bilgilendirildiği program, tiyatro oyununun sahnelenmesiyle sona erdi.

Programa öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutladı - Son Dakika


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