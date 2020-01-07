Diyarbakır'da öğrenciler kuşlar için atıklardan yuva yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da öğrenciler kuşlar için atıklardan yuva yaptı - Son Dakika

Diyarbakır'da öğrenciler kuşlar için atıklardan yuva yaptı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrenciler, deterjan kutusu, yoğurt kovası gibi atıklardan kuş yuvası yaparak okul bahçesindeki ağaçlara astı.

Diyarbakır'da öğrenciler kuşlar için atıklardan yuva yaptı, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrenciler, deterjan kutusu, yoğurt kovası gibi atıklardan kuş yuvası yaparak okul bahçesindeki ağaçlara astı.

Bismil Atatürk İlkokulunda sınıf öğretmenleri ve öğrencileri, "Kuşlara Bir Damla Umut Projesi"ne destek verdi.

Öğrenciler öğretmenler gözetiminde deterjan kutuları, plastik kova, bidon ve karton gibi atıklardan kuş yuvası ve yemlik yaptı.

Öğrenciler daha sonra yaptıkları yuvaların içine yem koyarak okul bahçesinde ağaçlara ve uygun yerlere astı.

Öğretmenlerden Nurcan Taşçıer Kurt, küçük yaşta hayvan ve doğa sevgisinin aşılandığı vicdanlı, sorumluluk sahibi ve üretken bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda birçok projeyi desteklediklerini aktaran Kurt, projeler sayesinde öğrencilerin derslere daha aktif katılıp, özgüven sahibi olmalarını ve günlük hayattaki problemlere çözüm üretme konusunda daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunmalarını hedeflediklerini kaydetti.

Diyarbakır, Silvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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