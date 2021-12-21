Üye Girişi
Diyarbakır'da öğrenciler Mevlana'yı andı - Son Dakika

Diyarbakır'da öğrenciler Mevlana'yı andı

21.12.2021 13:44
Diyarbakır'da öğrenciler Mevlana'yı andı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrenciler, Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Mevlana'yı andı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrenciler, Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Mevlana'yı andı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 748'inci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrenciler, Mevlana'yı anma etkinliğinde buluştu.

Öğrenciler, Mevlana'nın en çok bilinen 7 öğüdünü katılımcılarla paylaştı.

Anma etkinliği, öğrencilerin Mevlevi kıyafetleriyle yaptığı sema gösterisi ile sona erdi.

Diyarbakır'da öğrenciler Mevlana'yı andı
Diyarbakır'da öğrenciler Mevlana'yı andı

Diyarbakır, mevlana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da öğrenciler Mevlana'yı andı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:44 Erman Toroğlu: Dünyaca ünlü hocayla anlaşmış
13:43 Doların düşmesi Malatya esnafını sevindirdi! Tezahüratlar eşliğinde halay çektiler
13:41 Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!
13:34 Yaşlanmanın çaresi uzayda aranacak! Uzaya insan kas hücreleri fırlatıldı
13:32 Talihsiz adam kafasının üzerine düşmüş şekilde bulundu! Cesedi görenler telefona sarıldı
13:30 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Naci, Safiye'den ayrılacak mı?
13:02 Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti!
12:56 Son Dakika! Dolardaki tarihi düşüş sonrasında EPGİS'ten açıklama: Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz
12:52 Tembellere güzel haber! Egzersiz için sadece hap kullanmanız yeterli olacak
12:47 Milli futbolcumuz, Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı!
Erman Toroğlu: Dünyaca ünlü hocayla anlaşmış Erman Toroğlu: Dünyaca ünlü hocayla anlaşmış         
13:45
Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü! Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!         
13:42
Öğretmenleri taşıyan otomobil ile traktör çarpıştı! Feci kazada 5 yaralı var Öğretmenleri taşıyan otomobil ile traktör çarpıştı! Feci kazada 5 yaralı var         
13:35
Masumlar Apartmanı'nda bugün: Naci, Safiye'den ayrılacak mı? Masumlar Apartmanı'nda bugün: Naci, Safiye'den ayrılacak mı?         
13:30
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 13:55:22. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da öğrenciler Mevlana'yı andı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement