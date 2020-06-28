Diyarbakır'da öğrenciler YKS maratonunun ikinci gününde ter döktü - Son Dakika

Diyarbakır'da öğrenciler YKS maratonunun ikinci gününde ter döktü

Diyarbakır'da öğrenciler YKS maratonunun ikinci gününde ter döktü Diyarbakır'da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonunun ikinci gününde de ter döktü.

Diyarbakır'da öğrenciler YKS maratonunun ikinci gününde ter döktü

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DİYARBAKIR - Diyarbakır'da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonunun ikinci gününde de ter döktü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dün YKS'nin Temel Yeterlilik Testine giren adaylar, bugün de sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testine girdiler. Diyarbakır'da belirlenen okullarda sınava giren öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sınava girdi. Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sınava giren öğrencilerden Musa Taş, dün Türkçenin zorlayıcı olduğunu, kaç yıldır sınava girdiğini ve bu kadar zorlayıcı olacağını düşünmediğini söyledi. Taş, "Matematik, sosyal ve fen orta düzey. Matematik orta düzeydi. Hukuk eğitim almak istiyorum" dedi.

Yabancı Dil Testinin ardından YKS oturumları tamamlanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da öğrenciler YKS maratonunun ikinci gününde ter döktü - Son Dakika

Son Dakika

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