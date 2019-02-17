Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Öğrencilere Giysi Yardımı

Diyarbakır'da Öğrencilere Giysi Yardımı

1 saat önce

İstanbul'daki bir hayırsever tarafından "Köy Çocukları Okusun" projesi kapsamında öğrencilere giysi yardımı yapıldı.

Diyarbakır'da Öğrencilere Giysi Yardımı, System.String[]
İstanbul'daki bir hayırsever tarafından "Köy Çocukları Okusun" projesi kapsamında öğrencilere giysi yardımı yapıldı.

Çınar ilçesi Ziya Gökalp ilkokulu ve Fatih Ortaokulu'ndaki 150 öğrenciye gönderilen 150 bot ve mont, okul yöneticileri tarafından dağıtıldı.

Ziya Gökalp İlkokulu Müdürü Mehmet Ekinci, yardımın ihtiyaç sahibi öğrencileri mutlu ettiğini belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza destek sunan hayırsever vatandaşımıza teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:11 Kaynak: AA

Fatih, Çınar, İstanbul, Güncel
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