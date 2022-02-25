Diyarbakır'da öğrencilere Robotik Kodlama Atölyelerinde eğitim - Son Dakika
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Diyarbakır'da öğrencilere Robotik Kodlama Atölyelerinde eğitim

25.02.2022 16:18
Diyarbakır'da öğrencilere Robotik Kodlama Atölyelerinde eğitim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Robotik Kodlama Atölyelerinde çocuklar eğitim görüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Robotik Kodlama Atölyelerinde çocuklar eğitim görüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların bilişim araçlarını doğru, güvenli ve etkin kullanmalarını sağlamak, potansiyellerini ortaya çıkarmak ve yeni bir üretim gerçekleştirmelerine imkan tanımak amacıyla Robotik Kodlama Atölyelerinde eğitimler devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, atölyelerinde öğrencilerin motor becerilerinin hızlandırılması, mekanik konuda bilişsel alanlara daha yatkın olmaları, parçalardan bütüne gitme yeteneklerini ön plana çıkarmaları, üretkenliklerini geliştirmeleri ve takım çalışmasını öğrenmeleri sağlıyor.

Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler, üç boyutlu yazıcı, yapay zeka ve robotik kodlama konularında eğitimler alıyor.

Öğrenciler, atölyede öğrendikleri ile atık malzemelerden çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor.

Öğrenci Zeynep Deren Çetinkaya (10), eğitmenlerinden öğrendikleri ile atık malzemelerden robot yapmayı öğrendiğini söyledi.

Çetinkaya, robotik kodlama atölyesini çok sevdiğini ve gelecekte konuşan robot yapmayı istediğini belirtti.

Berfin Atalay (11) ise evden topladığı atık malzemeleri atölyeye getirerek eğitmeni eşliğinde çeşitli ürünler ortaya çıkardığını belirterek, ailesinin çalışmalarını çok beğendiğini, bunun da kendisini çok motive ettiğini kaydetti.

Rüzgar Yavuzkılıç (10), atölyede Scratch, Scratchjr, Arduino, Wedo 2.0 Educucation, Lightbot programlarını kullanmayı öğrendiğini ve bunlarla çeşitli ürünler ortaya çıkardığını anlattı.

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Kaynak: AA

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