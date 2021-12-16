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Diyarbakır'da öğrencilere yönelik akşam etütleri başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da öğrencilere yönelik akşam etütleri başladı

16.12.2021 13:08
Diyarbakır'da öğrencilere yönelik akşam etütleri başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik akşam etütlerine başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik akşam etütlerine başladı.

Büyükşehir Belediyesi çocukların ve gençlerin eğitimlerinde başarı grafiklerini yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde Temel Yeterlilik ( TYT ) ve Alan Yeterlilik (AYT) Sınavlarına hazırlanan 12. sınıf ve liselerden mezun olan öğrenciler, eğitim yuvalarında akşam etütlerine başladı.

Binlerce öğrencinin kayıt yaptırdığı Sur Akademi Lise, Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lise ve Silvan El-Cezeri Akademi Lisede, eğitim programı kapsamında öğrencilerin sınavlara hazırlanması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatlarıyla paralel ders takvimiyle öğrenciler ücretsiz eğitim görüyor.

Ders konularında eksikleri olan, soru çözümlerinde sıkıntı yaşayan ve konuları pekiştirmek isteyen öğrenciler, gündüz eğitimlerinden sonra 18.00-21.00 saatleri arasında akşam etütlerine de katılabilecek.

Akşam etütlerinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ise öğrencileri ders ve ders dışı konularda destekliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, gençlik, TYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da öğrencilere yönelik akşam etütleri başladı - Son Dakika


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