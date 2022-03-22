Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti

22.03.2022 17:49

Diyarbakır'da veli ve öğretmenin, öğrencilerin gözü önünde yumruklu kavgaya tutuşma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da veli ve öğretmenin, öğrencilerin gözü önünde yumruklu kavgaya tutuşma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, çocuğuna hakaret ettiği gerekçesiyle okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş. ile konuşurken bir anda sinirlendi. A.K., çocuğunun gözü önünde öğretmen H.Ş.'ye yumruk attı, H.Ş. de ona karşılık verdi. Öğrencilerin gözü önünde koridorda devam eden yumruklu tekmeli kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, tarafları karakola götürdü.

Karakolda ifadeleri alınan öğretmen ve velinin birbirinden şikayetçi olmadan karakoldan ayrıldığı öğrenilirken, geriye çocukların gözü önünde yaşanan kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kaldı.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti
Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti
Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti

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Son Dakika | DİYARBAKIR - Öğretmen ve veli arasında yaşanan kavga güvenlik kamerasında Son Dakika | DİYARBAKIR - Öğretmen ve veli arasında yaşanan kavga güvenlik kamerasında Gözü dönmüş veli, okul basıp öğretmen yumrukladı! O anlar saniye saniye kamerada Gözü dönmüş veli, okul basıp öğretmen yumrukladı! O anlar saniye saniye kamerada

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da öğrencilerin gözü önünde veli ile öğretmen kavga etti - Son Dakika


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