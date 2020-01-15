Diyarbakır'da öğrencilerin karne hediyesi kadayıf oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da öğrencilerin karne hediyesi kadayıf oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da öğrencilerin karne hediyesi kadayıf oldu

6 saat önce

Diyarbakır'da öğrencilere karne hediyesi olarak kadayıf ikram edildi.

Diyarbakır'da öğrencilerin karne hediyesi kadayıf oldu, System.String[]

Diyarbakır'da öğrencilere karne hediyesi olarak kadayıf ikram edildi.

Bir köyde görev yapan öğretmen, kentin geleneksel tescilli tatlısı "kadayıf" imalatı yapan Kadayıfçı Sıtkı Usta'ya sosyal medyadan ulaşarak öğrencilere karne hediyesi olarak tatlı ikram edilmesi için talepte bulundu. Firma sahibi Mehmet Altunbay, çiğ köfteci Ömer Tinte ile görüşerek köylerdeki öğrencilere çiğ köfte ve tatlı ikramında bulunma kararı aldı.

Ardından ürünlerini araçlarına yükleyen Altunbay ve Tinte, 57 köy okulunda eğitim gören öğrencilere ürünlerini dağıttı. Kimi çocuklar az acılı çiğ köfteyi bile acı bulurken, bazı öğrencilerin kadayıf ve çiğ köfteyi aynı anda tatması renkli görüntüler oluşturdu.

"Kadayıf hiç bu kadar tatlı olmamıştı"

Altunbay, bugüne kadar yaklaşık 6 bin öğrenciye karne hediyesi olarak tatlı verdiklerini işaret ederek "Bütün köylerdeki öğrencilerin ağzını tatlandırma kararı aldık. Çocukların tebessümü mutluluğunu görmek çok güzel bir duygu. Kadayıf hiç bu kadar tatlı olmamıştı. Bu duruma vesile olan öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çiğ köfte ustası Ömer Tinte ise ilk etapta çiğ köftenin acılığı nedeniyle tereddüt ettiklerini ancak acısını azalttıklarını belirterek "Onların gülümsemeleri bizim için her şeye bedel. Çiğ köftenin acısı, kadayıfın tatlısı ile projemize devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çocukların yaşadığı mutluluğun kendilerini sevindirdiğine işaret eden Tinte, "Çocukluğumuza döndük biz de keyif aldık. Acıyla tatlıyla çocukları sevindirdik. Başka firmalarda küçük oyuncaklarla veya başka sürprizlerle katkıda bulunsa çok daha güzel olur." diye konuştu.

Kocaköy Bozyer İlkokulu öğretmeni Serengül Türken ise firma yetkililerine teşekkür ederek "Çocuklar çiğ köfte yerken biraz acı çektiler ama tatlı sonrasında yüzlerindeki o gülümsemeyi gördük." dedi.

Öğrenciler de ikramdan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmenlerin mesajını dikkate aldı, 57 okula 1 buçuk ton tatlı dağıttı
22 yıldır cinayetten aranan zanlı, evinin salonunda kazdığı kuyuda yakalandı 25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor

Son Dakika Haberleri
18:18 Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemesi lazım - Son Dakika
18:17 Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
18:16 Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemesi lazım - Son Dakika
18:14 Kocaeli'nden Ankara'ya 'Akıllı Şehir' çıkarması - Son Dakika
18:11 Potada krallar, filede kraliçeler sahneye çıktı - Son Dakika
17:59 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika
16:49 Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 18:20:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da öğrencilerin karne hediyesi kadayıf oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]