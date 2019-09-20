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Diyarbakır'da öğretmen, öğrencilerinin gözü önünde bıçaklandı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 kişi, gittikleri okulda kamu malına zarar verdikleri için görevli öğretmen tarafından uyarıldı.

Diyarbakır'da öğretmen, öğrencilerinin gözü önünde bıçaklandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 kişi, gittikleri okulda kamu malına zarar verdikleri için görevli öğretmen tarafından uyarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından zanlılar, öğrencilerin gözü önünde öğretmene kesici aletlerle saldırarak darp etti.


Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Çınar Meslek Lisesi içerisinde bulunan kantinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 2'si 18 yaşından büyük 3 kişi, kantin kapısını sert bir şekilde kapatınca öğretmen M.B. tarafından uyarıldı. Bunun üzerine şahıslar, öğretmene kim olduğunu sorunca M.B., "Ben burada görevli öğretmenim" dedi. Şahıslar öğretmenin verdiği cevap sonrası ellerinde bulunan kesicisi aletlerle M.B.'ye saldırmaya başladı.


Kulağından ve boynundan yaralandı


Öğrencilerin gözü önünde kesici aletlerle saldırıya uğrayan öğretmen M.B., sol kulağının arkasından ve boynundan aldığı darbeler sonucunda yaralanırken, can havli ile dışarı kaçtı. Meslektaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., ambulansla Çınar ilçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında şikayetçi oldu.


"Yaşadığım olayın şokundayım"


Yaşanan olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan ve 2 gün iş göremez raporu alan öğretmen M.B., yaşananlar karşısında şok geçirdiğini ve psikolojik olarak çöktüğünü söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısları devlet malına zarar verdikleri için uyardığını belirten M.B., "Ben onları sadece sözlü bir şekilde uyardım. Bana kim olduğumu sordular, öğretmenim deyince bana ellerinde bulunan kesici aletlerle öğrencilerin gözü önünde saldırdılar. Yapılan bu olay bana tek değil bütün öğretmenlere yapılmıştır. Ben o şahısların hak ettiği cezaya çarptırılması için şikayetçiyim" dedi.


Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
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